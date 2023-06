Panatta: “Djokovic il più grande? No, il migliore è Federer” "Per me non cambia niente: Roger Federer è il più grande", dice Adriano Panatta

Dopo il record di 23 slam, Djokovic è da considerare il più grande? Adriano Panatta, al Corriere della Sera, va controcorrente e rimane sulla sua posizione. “Per me non cambia niente: Roger Federer è il più grande.

Non è solo una questione di estetica. E nemmeno di statistiche, che piacciono tanto ma lasciano il tempo che trovano. Mi spiego meglio: Borg nei pochi anni che ha giocato ha concentrato più vittorie Slam di Djokovic, Nadal e Federer messi insieme”, ha dichiarato, a sorpresa.

Poi argomenta ancora la sua tesi: “Facciamo così: sono tutti grandi. Non c’è il più grande. Ognuno domina il suo periodo storico. I paragoni non hanno troppo senso, sono solo fisime giornalistiche: cambiano le racchette, i campi, le palle, il modo di stare in campo e giocare a tennis.

Cambia tutto”, ha spiegato. E a chi gli fa notare che il serbo ha coronato un inseguimento a Federer e Nadal, iniziato nel 2008, lui risponde così: “Lui dice che è il migliore? Propongo di farcene una ragione”, ha glissato.

