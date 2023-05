Roma: Zheng-Bondar finisce col diluvio. I telecronisti: “È davvero ingiusto” (video)

Scene abbastanza incredibili quelle registrate ieri, sabato, in occasione del finale di partita tra Qinwen Zheng e Anna Bondar.

Le due giocatrici, impegnate per il terzo turno del WTA 1000 di Roma, stavano portando avanti un secondo set sul campo Pietrangeli sotto una pioggia incessante, che è aumentata molto di intensità negli ultimi due game.

La situazione dal cambio campo del 5-4 fino alla stretta di mano è stata surreale. Le telecamere inquadravano benissimo la quantità di pioggia che cadeva ed era ben oltre il limite per una normale continuazione della partita. Poco prima di iniziare il decimo game, Bondar ha chiesto all’arbitro se fosse il caso e il giudice di sedia senza nemmeno controllare la scivolosità delle righe le ha fatto cenno di sì.

Sul 30-0, Zheng al servizio, la pioggia stava addiritura creando pozzanghere attorno alla linea di fondo campo e sul canale internazionale i telecronisti che già erano abbastanza confusi con quanto stessero vedendo hanno cominciato a non trattenersi. Sophie Amiach: “Oh wow, non credo di aver mai visto qualcosa di simile e che continuino a giocare in condizioni così”. Sul match point concretizzato dalla cinese, che ha chiuso 7-6(2) 6-4, si è preoccupata inizialmente vedendo Bondar scivolare a terra per poi dire: “Questo è veramente ingiusto. Questo fa male”.

Bondar è parsa fare un cenno polemico verso il giudice di sedia col pollice alzato, in realtà era rivolto a Zheng che senza nemmeno esultare si era sincerata immediatamente che fosse tutto ok. Qinwen si è poi diretta a rete con fare molto mesto, quasi consapevole quanto tutto ciò fosse rischioso.

Dalla stessa categoria