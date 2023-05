Palla in campo per disturbare l’avversario sul set point, multa record per Hugo Gaston

Il francese Hugo Gaston è stato multato di 133mila euro dall’ATP per aver lanciato intenzionalmente una palla in campo durante il suo match di secondo turno a Madrid contro Borna Coric, mentre l’avversario era intento a chiudere uno smash (probabilmente in maniera vincente) sul set point.

Il transalpino è recidivo, essendo già stato multato lo scorso anno per un episodio analogo, per questo la sanzione è risultata così salata e addirittura più alta del prize money guadagnato dal giocatore nel 1000 spagnolo.

Il tennista croato ha poi postato l’accaduto su Instagram, commentando ironicamente.

Qui si vede più chiaramente il video di quanto avvenuto a Madrid.

La vidéo du point en question lors du Masters 1000 de Madrid. 😶 https://t.co/fXt0J4CcjS pic.twitter.com/6eUBkDLKHz — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 22, 2023

