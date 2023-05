Kyrgios ferito durante una rapina, salta il Roland Garros L'agente di Nick Kyrgios ha confermato che il tennista australiano non parteciperà al Roland Garros a causa di un infortunio al piede subito all'inizio del mese durante una rapina

Daniel Horsfall, l’agente dell’atleta 28enne, ha voluto correggere le informazioni fornite dagli organizzatori del torneo parigino, che avevano attribuito l’assenza del giocatore al recupero lento da un intervento al ginocchio. Secondo l’agente, invece, Kyrgios avrebbe riportato una ferita al piede durante un tentativo di rapina presso la casa di sua madre in Australia. Il rapinatore avrebbe rubato l’auto di Kyrgios armato di pistola, come precisato dall’agente, che ha anche dichiarato che “l’intervento al ginocchio è riuscito bene e il suo percorso di riabilitazione è stato eccezionale”. Secondo le testimonianze riportate dai media locali, un individuo avrebbe minacciato la madre di Kyrgios con una pistola prima di fuggire con l’automobile nelle vicinanze della loro casa a Canberra. Kyrgios avrebbe immediatamente allertato la polizia e, grazie all’utilizzo di un’applicazione sul suo telefono, avrebbe aiutato gli agenti a localizzare l’auto. Al momento non è chiaro come il tennista si sia procurato la ferita al piede.

