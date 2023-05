Halep sul nuovo caso doping: “Mi sento impotente contro questa persecuzione”

Simona Halep ha ricevuto in giornata un nuovo avviso dalla ITIA (International Tennis Integrity Agency) circa una seconda violazione del programma antidoping contestata alla rumena.

L’ex numero 1 del mondo, ferma dallo scorso settembre dopo la sconfitta al primo turno dello US Open e già soggetta a un’accusa di violazione del protocollo per la positività al Roxadustat, ha affidato la sua reazione in un post su Instagram.

“Dal 7 di ottobre, quando sono stata accusata dalla ITIA per un sospetto caso di doping, sto vivendo il peggiore incubo che ho mai dovuto attraversare nel corso della mia vita.

Non solo il mio nome è stato usato nel modo peggiore possibile, ma sto affrontando costante determinazione dalla ITIA, per una ragione che non comprendo, a considerarmi colpevole quando non ho mai, MAI, assunto alcuna sostanza illecita.

Ho provato due volte ad avere l’opportunità di essere giudicata da un tribunale indipendente e la ITIA ha costantemente trovato ragioni per posticiparlo. Ora che noi abbiamo chiaramente stabilito che sono stata vittima di contaminazione, loro spuntano fuori con una presunta anomalia nell’evoluzione del sangue. Tre rinomati esperti mondiali che hanno studiato il mio sangue sono stati molto chiari nel dire che è tutto completamente normale.

Mi sento impotente ad affrontare questa persecuzione e motivazione da parte loro per riconoscermi colpevole di qualcosa che non ho mai fatto. Ancora una volta, tutta la mia vita è stata dedicata interamente contro ogni sorta di scorrettezza. Non rappresenta i miei valori.

L’unica cosa che spero, a questo punto, è avere la possibilità di poter finalmente avere accesso al tribunale indipendente con giudici imparziali, per poter avere la possibilità di dimostrare la mia innocenza. Ho piena fiducia nella giustizia e attendo che finalmente arrivi la possibilità di giudicare il mio caso alla fine di maggio, dopo diversi rinvii della ITIA.

Il supporto dei miei cari, del mondo del tennis, e dei fan mi da la forza di continuare ad allenarmi ogni giorno e lottare per la verità. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza”.

