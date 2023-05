BJK Cup Finals: Italia sorteggiata con Francia e Germania

Si è svolto oggi il sorteggio delle prossime Billie Jean King Cup Finals, le finali della competizione a squadre per nazionali più importante della stagione femminile che si terranno a novembre a Siviglia.

L’Italia, guidata da Tathiana Garbin, ha ottenuto il pass vincendo il playoff contro la Slovacchia per 3-2 a Bratislava grazie al rocambolesco doppio decisivo che ha premiato Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.

Oltre alle azzurre ci saranno al via altre 11 nazionali: la Svizzera campione in carica, l’Australia finalista uscente, la Spagna paese ospitante, la Polonia che ha preso la wild-card e le altre sei squadre vincitrici dei playoff (Francia, Slovenia, USA, Canada, Germania, Kazakistan e la Repubblica Ceca).

L’Italia è finita nel gruppo D con la Francia, indicata come quarta testa di serie, e Germania. Di seguito tutti i raggruppamenti

Gruppo A

[1] Svizzera, Repubblica Ceca, Stati Uniti d’America

Gruppo B

[2] Australia, Kazakistan, Slovenia

Gruppo C

[3] Spagna, Canada, Polonia

Gruppo D

[4] Francia, Italia, Germania

Sulla carta le campionesse in carica hanno pescato malissimo, con Repubblica Ceca e Stati Uniti che erano le nazionali più dure in seconda e terza fascia. Per quanto sia difficile giudicare ora una competizione che si terrà verso metà novembre (dall’8 al 13), l’Italia ha forse avuto più fortuna del 2022 quando chiuse il girone a zero vittorie su due incontri. Delle altre avversarie nel girone, la Germania è lontana parente della grande squadra di qualche anno fa e ora ha come numero 1 la veterana Tatjana Maria. La Francia fa forse fatica a rinnovarsi rispetto alla generazione che ha finito col vincere l’ultima Fed Cup giocata nel 2019, ma è sempre una delle nazionali più complete nei suoi ranghi.

