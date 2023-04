Madrid di nuovo terra di Alcaraz?

Sorteggiato con largo anticipo il tabellone del Masters 1000 di Madrid. Da quest’anno, come del resto gli Internazionali d’Italia, spalmato su due settimane, alla maniera di Indian Wells e Miami. Magari dopo il “Sunshine Double” avremo qualcosa tipo la “doppietta mediterranea” Dio non voglia. Ad ogni modo si tratta semplicemente di far giocare le qualificazioni dal lunedì, perché i big, cioè le teste di serie, prima di venerdì non li vedremo in campo.

In tanti hanno scritto degli assenti, da Djokovic a Sinner, da Nadal a Berrettini, quindi meglio parlare dei presenti. Ci sarà sicuramente Carlitos Alcaraz, che ha molto impressionato a Barcellona, dove ha vinto il suo terzo torneo dell’anno sui cinque disputati. Considerato che negli altri due è arrivato una volta in semi e una volta in finale, meglio andarci cauti quando ci si esalta per qualche exploit dei nostri. Alcaraz comincerà contro uno tra Ruusuvuori e Humbert e poi potrebbe capitargli Dimitrov, posto che il bulgaro si regga in piedi. Ottavo di finale che potrebbe, forse dovrebbe, essere la rivincita della finale dello scorso anno, perché Zverev è solo testa di serie numero 13 ed è capitato in quello spicchio di tabellone. Il tedesco dovrà però battere prima Goffin e poi il rientrante Korda, a meno che Schwartzman non si riprenda un po’. Il vincitore di questo ottavo avrebbe ai quarti addirittura Rublev, non è dato sapere in che condizioni, visto che sarebbe al terzo torneo in tre settimane. Khachanov o Bautista Agut potrebbero giocarsi le loro carte, meno credibile Wawrinka, che potrebbe essere il primo avversario di Andrey.

Nella parte alta del tabellone la seconda metà è presidiata, si fa per dire, da Ruud. Che il norvegese fosse un po’ troppo in alto in relazione ai suoi mezzi lo andiamo dicendo da un po’ ma bisognerà attendere il Roland Garros per restituirlo alla sua reale dimensione. A Madrid, un’altra volta ancora, il tabellone non è impossibile, e difficilmente non arriverà almeno a terzo turno. Ma per arrivare da Alcaraz, Ruud dovrebbe battere poi Musetti, sperando che non si faccia irretire da Carreno Busta, e verosimilmente quel diavolo di Rune. Auguri.

Nella parte bassa del tabellone ci sono Medvedev e Tsitsipas. Il greco pare avere poche insidie fino alla semi, forse giusto ai quarti dove potrebbe trovare uno tra Auger Aliassime, anche lui al rientro e Tiafoe, che però sulla terra va già bene se vincerà un paio di partite. Per Medvedev le cose non dovrebbero andare troppo diversamente, visto che da lui sono capitati Shapovalov e Fritz. L’avversario più duro dovrebbe essere Norrie che però dopo la vittoria di Rio si è un po’ fermato, vincendo appena un match tra Monte Carlo e Barcellona.

Insieme a Musetti, che sarebbe bello vedere nei quarti contro Rune, ci saranno Fognini, che esordisce con Otte prima di Carreno Busta, e Sonego, che comincia con un qualificato. Il piemontese è capitato in un buona parte di tabellone, perché sia Shelton che lo Auger Aliassime potrebbero essere alla sua portata, se trova la settimana buona. A loro dovrebbe aggiungersi qualcuno che arriva dalle qualificazioni, dove abbiamo Cecchinato, Zeppieri, Nardi, Passaro, Brancaccio, Vavassori e Arnaldi. Speriamo di non aver dimenticato nessuno.

Probabile terzo turno

[1] C. Alcaraz vs [26] G. Dimitrov

[22] S. Korda vs [13] A. Zverev

[10] K. Khachanov vs [20] R. Bautista Agut

[28] Y. Nishioka vs [5]A. Rublev

[3] C. Ruud vs [30] T. Griekspoor

[18] P. Carreno Busta vs [15] L. Musetti

[12] H. Hurkacz vs [17] B. Coric

[29] A. Davidovich Fokina vs [6] H. Rune

[7] F. Auger-Aliassime vs [32] B. Shelton (L. Sonego)

[24]F. Cerundolo vs [9] F. Tiafoe

[14] T. Paul vs [19] D. Evans

[25] S. Baez vs [4] S. Tsitsipas

[8] T. Fritz vs [27] M. Kecmanovic

[21] D. Shapovalov vs [11] C. Norrie

[16] A. de Minaur vs [23] B. van de Zandschulp

[31] J. Lehecka vs [2] D. Medvedev