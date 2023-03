Swiatek rinuncia al WTA 1000 di Miami per dolori alle costole, salterà anche la Billie Jean King Cup

Brutte notizie per il torno WTA 1000 di Miami e per Iga Swiatek.

Il secondo tradizionale grande evento negli USA di marzo non vedrà infatti al via la numero 1 del mondo e campionessa in carica del tabellone WTA, mentre per la polacca si tratta del primo grande “buco” nel suo ranking scalando 1000 punti senza poterne acquisire nemmeno uno.

C’erano dubbi circa la sua partecipazione dopo che a Indian Wells ha avvertito un problema alle costole sul finire del match contro Sorana Cirstea e le ha poi impedito di essere al meglio nella semifinale persa contro Elena Rybakina. Aveva parlato di voler fare esami medici e capire come poter affrontare eventualmente il 1000 della Florida, ma dopo un paio di giorni in cui non si è fatta vedere all’impianto dell’Hard Rock Stadium (secondo i media polacchi era impegnata in alcuni allenamenti privati alla IMG Academy) oggi è arrivata la comunicazione ufficiale del ritiro dal tabellone.

Una discreta botta al suo ranking, perché il 3 aprile, a un anno esatto dal suo insediamento in testa alla classifica mondiale, scenderà sotto i 9000 punti. La leadership non è a rischio ora, ma Aryna Sabalenka ferma a poco più di 6700 lunghezze potrebbe avvicinarsi considerevolmente dovesse raggiungere un’altra finale. Nella Race, poi, una buona settimana sia per la bielorussa che per Rybakina allungherebbero ulteriormente un distacco già adesso nell’ordine dei 1000/1500 punti.

Al posto di Iga entra in tabellone la lucky loser Julia Grabher, che affronterà all’esordio Claire Liu. La vincente qui troverà al terzo turno la qualificata Nao Hibino o Martina Trevisan.

Le parole di Swiatek in un comunicato sui suoi profili social: “Sapete che dopo Doha ho dovuto affrontare una dura infezione. Potevo giocare, ma una forte tosse mi ha prodotto un problema alle costole. Abbiamo cercato di fare il possibile per continuare a giocare fin quando fosse sicuro farlo. Abbiamo analizzato i dati negli ultimi giorni e il mio medico preparava la diagnosi. Sfortunatamente sento ancora forte fastidio e dolore e non posso competere. Devo prendere una pausa e per questo sono costretta a saltare Miami e la sfida di Billie Jean King Cup. Vi terrò aggiornati su quando potrò torneare, dipenderà dal processo di recupero e le raccomandazioni del mio team medico. Ho il miglior team possibile, abbiamo solo bisogno di un po’ di tempo per riprenderci. È una decisione difficile non giocare Miami e la sfida di Billie Jean King Cup. Sono grata che sia solo il primo problema di salute in tanto tempo e ho potuto giocare a lungo in condizioni ottime, ma questo fa parte dello sport. Accade alle volte, senza il nostro controllo. È tempo di accettarlo e riprenderci appena possibile”.

Swiatek ha parlato anche della sfida di Billie Jean King Cup: lo spareggio del 14 e 15 aprile che la Polonia giocherà contro il Kazakistan per accedere alle Finals autunnali. È in programma una trasferta ad Astana, per le ragazze di Dawid Celt, per affrontare sulla terra battuta le padroni di casa guidate da Elena Rybakina.