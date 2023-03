La rubrica odierna ‘Raccontando Indian Wells’ vive ancora delle emozioni del match di Jannik Sinner che nella nottata di ieri ha battuto Taylor Fritz, campione in carica nell’ATP Masters 1000 di Indian Wells.

L’azzurro, ora, affronterà in semifinale Carlos Alcaraz nel quinto confronto diretto tra i due: i precedenti sono in parità, ma l’ultimo è quel memorabile confronto a New York dove Jannik andò a un solo punto dal battere lo spagnolo, impostosi poi in oltre cinque ore di gioco.