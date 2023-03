Indian Wells, qualificazioni: nessun italiano arriva nel main draw. Marcora, siamo alla fine?

Nessuno dei quattro tennisti azzurri impegnati nella giornata odierna all’Indian Wells Tennis Garden è riuscito a raggiungere il tabellone principale.

Sconfitti Francesco Passaro (per ritiro), Matteo Arnaldi, Roberto Marcora e Sara Errani.

La romagnola ha perso contro l’olandese Arantxa Rus per 7-6 6-3. Poteva essere la prima volta per lei in un main draw WTA 1000 dal torneo di Madrid del 2018 quando perse al primo turno contro Ashleigh Barty, a coronare in parte il rientro in top-100 dopo un esilio di quattro anni e mezzo. Invece sarà l’olandese, nella giornata di mercoledì, a sfidare Camila Giorgi.

Finita la corsa per Marcora. Il giocatore di Busto Arsizio è stato superato con un netto 6-3 6-1 dall’australiano Aleksandar Vukic. Era anche l’ultimo torneo in cui Marcora poteva usare il ranking protetto e, in una chiacchierata tra Flavio Cipolla e il collega di Ubitennis Luca Baldissera, è emersa la possibilità che questo sia anche l’ultimo torneo della carriera per il trentatreenne lombardo, classe 1989.

A inizio giornata, invece, sono stati sconfitti sia Matteo Arnaldi (6-4 6-4 per Thanasi Kokkinakis) sia Francesco Passaro, ritiratosi sotto 2-6 0-3 contro il giocatore di Taiwan Wu Tung Lin.