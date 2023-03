Indian Wells, qualificazioni: ben quattro italiani al turno decisivo

Nella prima giornata dei tabelloni di qualificazione ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Indian Wells, la pattuglia italiana ha portato quattro giocatori al turno decisivo.

Nel tabellone maschile sono tre i protagonisti positivi di giornata, con lo Stadium 7 a fare da cornice alle vittorie di Francesco Passato (6-4 4-6 6-0 contro Mitchell Krueger) e Matteo Arnaldi (6-4 6-3 contro Lloyd Harris).

Oltre ai due azzurri, in luce anche il rientrante Roberto Marcora, che in serata ha liquidato Stefan Kozlov 6-1 6-3. Fuori invece Mattia Bellucci, sconfitto 6-3 6-4 contro Radu Albot.

Nel tabellone femminile avanza al turno decisivo Sara Errani, fresca di rientro in top-100, grazie al successo 6-4 6-2 contro Ylenia In Albon. Nulla da fare invece per Lucrezia Stefanini che non sfrutta la chance di chiudere il primo set al servizio contro Kaja Juvan, perdendo 7-6(6) 2-6 6-1