Venerdì 17: per i scaramantici non è una cosa straordinaria, per gli irlandesi oggi è il giorno di San Patrizio, per noi a Indian Wells è la giornata delle semifinali femminili del WTA 1000 californiano.

Prima Aryna Sabalenka contro Maria Sakkari, poi in serata Iga Swiatek contro Elena Rybakina. Si andrà incontro a una finale tra la numero 1 e 2 del mondo? O ci saranno sorprese?