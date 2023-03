Barbiani WTA files: allenamenti dalle tribune strapiene e serenità delle big. Novità Fruhvirtova

Nella quinta puntata di ‘Barbiani WTA files’, riusciamo finalmente a registrare l’episodio on site.

Siamo a Indian Wells, teatro del primo ‘1000’ combined tra ATP e WTA e, nel lato femminile, si rinnova il duello a distanza tra le protagoniste del 2023.

Iga Swiatek non è ancora al 100% fisicamente, dopo l’influenza di Dubai, ma oggi ha risposto molto bene in un allenamento piuttosto intenso con Barbora Krejcikova. Aryna Sabalenka non ha pescato benissimo col sorteggio, ma ha una carica incredibile per riprendere la corsa.

L’atmosfera è abbastanza sentita. Ieri mattina le tribune sul campo di allenamento 1 e 2 erano colme fino all’ultimo posto per vedere Swiatek e Sabalenka l’una accanto all’altra, con Maria Sakkari e Beatriz Haddad Maia a fare le rispettive compagne di allenamento. Posti pieni, persone attaccate alle recinzioni, gente in coda ad aspettare per entrare. Non sappiamo se sia davvero un sentimento generale o fosse molto la volontà di tornare a vedere tennis dal vivo (era il primo giorno con gli spettatori nell’impianto), ma sarebbe bello se si riproducesse poi in un primo scontro tra le due. Krejcikova può recitare ancora una volta la guastafeste, trovandosi nell’ottavo di tabellone di Aryna, già battuta a Dubai.

Difficile il bis per Swiatek, anche solo perché è qualcosa che a Indian Wells non si verifica da 32 anni.

Piccola importante novità scoperta oggi girando tra i campi di allenamento: Sven Groeneveld, ex coach (per tanti anni) tra le altre di Maria Sharapova, è ora al fianco del gioiellino della Repubblica Ceca Linda Fruhvirtova, classe 2005.