WTA, Swiatek: solo 5 game persi per trionfare a Doha, migliorato il record di Evert del 1981

È vero che Iga Swiatek ha impiegato solo tre partite per vincere il WTA 500 di Doha, ma la polacca ha stabilito un nuovo record nel circuito femminile col minor numero di game persi per vincere un torneo.

Dopo il 6-0 6-1 contro Danielle Collins, il 6-0 6-1 contro Veronika Kudermetova, è arrivato il 6-3 6-0 ai danni della numero 2 del seeding Jessica Pegula in finale.

Cinque giochi lasciati per strada, battuto così il record di Chris Evert che nel torneo di Lugano del 1981 si era “fermata” a sette, uno in meno del suo cammino a Indianapolis nel 1974, così come per Steffi Graf e Monica Seles rispettivamente a Mahwah (New Jersey) nel 1988 e Houston nel 1992. Dopo di loro si sale in doppia cifra.

Tutte, in ogni caso, hanno disputato almeno quattro partite. Se non altro, si sta parlando in ogni caso dei massimi vertici di questo sport, anche perché pur non avendo poi vinto il titolo si può fare comunque una menzione d’onore per Mary Pierce che nel Roland Garros del 1994 giunse all’ultimo atto lasciando per strada appena 10 game in sei partite prima di essere sconfitta contro la numero 2 del mondo Arantxa Sanchez Vicario con un doppio 6-4. Rimane il fatto che 22 game concessi in uno Slam, nel 99,99% dei casi, portano al successo. Il che probabilmente aumenta soltanto la beffa comunque cancellata dal trionfo nel 2000.