Il tennis e l’amore ai tempi della Wags

Da quando il tennis ha dismesso le vesti di sport elitario e ha assunto una dimensione più popolare sta conquistando senza riserve il gradimento di settori sempre più vasti di pubblico. In questo contesto è facile notare come piccole e grandi abitudini mutuate da altre discipline sportive finiscano col contaminare la rigida sobrietà tipica degli amanti della racchetta. Se da una parte l’abbigliamento sportivo si fa sempre più ricercato e modaiolo, è soprattutto sugli spalti che si registra la trasformazione più evidente: accanto a coach, fisioterapista e manager adesso è molto frequente vedere sedute le “Wags”, cioè le mogli, le fidanzate e le compagne dei campioni che, proprio come le più celebri dolci metà dei calciatori, sono solitamente giovani e di bell’aspetto. Si tratta spesso di modelle, attrici, showgirl e influencer, che diventano per l’occasione grandi tifose dei propri partners. Durante le ATP Finals di Torino impossibile non accorgersi dei primi piani che la regia televisiva riservava alla bellissima Morgan Riddle, giovane modella e influencer, fidanzata di Taylor Fritz. La coppia glamour è particolarmente attiva sui social, proprio grazie a Morgan: la bella tiktoker documenta con assiduità il mondo tennistico del fidanzato dando risalto agli eventi e ai viaggi del compagno, descrivendo una versione decisamente patinata della carriera di Taylor, tanto da non risparmiarsi aspre critiche da una buona fetta di followers. Ma non tutte le influencer sono così esuberanti: immune all’insaziabile fame mediatica è la riservata e silenziosa Maria Braccini, fidanzata del nostro Jannik Sinner. In verità si hanno talmente così poche informazioni sulla coppia che non è certo che lo siano ancora! Ormai dallo scorso ottobre non compare nessun like ai post di Jannik da parte della bionda influencer. Le leggi del mondo social farebbero pensare a un triste epilogo per i due innamorati ma il tennista e la modella sono da sempre molto schivi tanto che non ci sorprenderebbe se questi sospetti fossero del tutto infondati. Ci sono poi donne affascinanti che Wags lo sono da sempre. È il caso della splendida showgirl Melissa Satta, ex moglie del calciatore Kevin Prince Boateng, attualmente in coppia con Matteo Berrettini. Come da copione nessuna conferma e nessuna smentita dai diretti interessati, ma il tennista e la conduttrice sono stati immortalati spesso insieme. Matteo figurava infatti tra gli invitati alla festa di compleanno di Melissa, ma si era già mostrato con lei a un incontro di basket per seguire l’Olimpia Milano e allo stadio San Siro per il derby della Madonnina. Da grande sportiva qual è, Melissa ha confessato di avere una nuova passione per il tennis ma che l’unico grande amore della sua vita è il piccolo Maddox, nato dal matrimonio con Boateng. Il legame che unisce sport e mondo dello spettacolo non è nuovo in realtà, basti pensare alla passione travolgente tra Andre Agassi e l’attrice Brooke Shields o al breve e tormentato matrimonio tra McEnroe e Tatum O’Neal. I Big Three ci avevano fatto romanticamente sognare, scegliendo come compagne di vita incantevoli ragazze della porta accanto, conosciute sui campi da tennis o tra i banchi di scuola. Ma oggi la seduzione dello sfavillante mondo dello spettacolo fa vacillare anche i più poetici fra i giovani tennisti come Stefanos Tsitsipas. Appena il tempo di tessere dolcissime lodi alla fidanzata Theodora, che il tennista greco, intervistato a fine gara durante gli Australian Open, ha invitato con fare suadente ad assistere a un suo match la bellissima attrice hollywoodiana Margot Robbie. E mentre Stefanos aspetta trepidante di scoprire se impiegherà più tempo Theodora a rabbonirsi o Margot ad accettare l’invito, non gli resta che ricorrere subito alla migliore strategia possibile in casi delicati come questo: un provvidenziale toilette break!