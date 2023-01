WTA, Naomi Osaka annuncia: sarà presto mamma

A poche ore dall’annuncio del forfait all’Australian Open 2022, Naomi Osaka ha rivelato (finalmente) la ragione principale: la giapponese è incinta.

L’ex numero 1 del mondo e quattro volte campionessa Slam ha annunciato sui propri profili social che la vita dopo due anni molto pieni di alti e bassi le ha regalato una svolta sorprendente.

“Questi ultimi mesi lontano dal tennis mi hanno insegnato un nuovo amore e apprezzamento per lo sport a cui ho dedicato tutta la mia vita. Ho realizzato che la vita è breve e non prendo alcun momento per garantito, ogni giorni è una nuova benedizione e avventura. So che ho tanto a cui guardare nel futuro, e una cosa sarà vedere il mio bambino guardarmi giocare e dire: ‘questa è la mia mamma’, ahah. Il 2023 sarà un anno pieno di insegnamenti e spero di vedervi all’inizio del prossimo (anno) perché sarò in Australia nel 2024. Vi voglio un gran bene”.