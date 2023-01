Djokovic: “Federer manca tanto al tennis, lo sfiderò sugli sci”

Dopo aver lasciato pochi giochi a Andrey Rublev, ed essere approdato per la decima volta in carriera in semifinale agli Australian Open, Novak Djokovic è apparso sorridente e soddisfatto al microfono di Jim Courier.

Ha avuto anche parole al miele per Federer, per il qualche ha chiesto un applauso al pubblico. “Roger”, dice Nole, “manca tanto al tennis”. “L’ho visto in splendida forma alla Parigi Fashion Week” ha aggiunto.

Paris fashion week 🪡🧵💙 pic.twitter.com/gJyLoImE6i — Roger Federer (@rogerfederer) January 25, 2023

“L’hai visto anche a sciare?” ha chiesto Jim, e il serbo, capace sciatore, non si è lasciato sfuggire l’occasione. “Certo. Magari lo sfiderò tra qualche anno”.