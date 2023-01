Berrettini con Melissa Satta a vedere l’Olimpia in Eurolega

Subito dopo l’eliminazione dagli Australian Open, Matteo Berrettini è tornato in Italia per ricaricare le batterie in vista della trasferta sudamericana di febbraio.

Ma non è questo a far notizia: ieri sera infatti l’azzurro è stato visto assieme a Melissa Satta sugli spalti del Mediolanum Formu di Milano per il match di Eurolega di basket tra l’Olimpia e l’Asvel di Lione. La coppia non è passata inosservata e subito hanno iniziato ad inseguirsi voci di un possibile flirt tra il tennista romano e l’ex velina. Ovviamente sono solo rumors ma, come si dice in questi casi, se son rose fioriranno.