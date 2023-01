Barbiani WTA files: Sabalenka, è l’anti-Swiatek? Rybakina, ora ragioniamo (anche se…)

Nel terzo appuntamento con la rubrica ‘Barbiani WTA files’ è ora di celebrare la nuova campionessa Slam: Aryna Sabalenka.

Siamo giunti al momento in cui la tennista di Minsk si è imposta in un Major, appuntamento che ha cercato a lungo e non è mai stata veramente vicina a vincere malgrado un tennis e delle potenzialità sotto gli occhi di tutti e che la portavano a essere tra le grandi favorite quasi ogni volta.

Con questo risultato, Sabalenka è tornata al numero 2 del mondo e ora può cominciare una rincorsa da prima rivale di Iga Swiatek, con la polacca che in ogni caso dovrà fare attenzione anche a se stessa ora che manca sempre meno a quando cominceranno a scadere dal suo ranking i tanti punti ottenuti nella lunga serie positiva dello scorso anno. Cercavamo però il volto da proporre come antagonista della dominatrice 2022 e, come dicevamo nella presentazione del torneo, Sabalenka era quella che offriva sensazioni più forti.

Lascia Melbourne con ottime sensazioni anche Elena Rybakina, protagonista ancora di un’ottima cavalcata Slam e arrivata a un soffio dal vincere un altro titolo di questa portata dopo Wimbledon. Anche il ranking ora le sorride, con l’approdo in top-10 reso ufficiale dall’ultimo aggiornamento. Eppure, per la seconda volta, il suo rendimento viene oscurato da vicende extra. Se a Londra si parlò tanto della questione sul suo passaporto, qui si è creata la polemica sul suo allenatore, Stefano Vukov, per alcuni atteggiamenti giudicati troppo accesi durante le sue partite. E la vicenda è divenuta di dominio pubblico, tanto che la stessa Rybakina è dovuta intervenire sui social dicendosi molto infastidita.

Infine, una chiusura dedicata a Barbora Krejcikova che ha messo in bacheca l’undicesimo titolo Slam della carriera, il settimo nel doppio. Ormai la ceca ha ottime credenziali per essere nominata, in futuro, nelle votazioni che determineranno l’accesso alla Hall of Fame del tennis. Con la vittoria di ieri, in coppia con Katerina Siniakova, ha toccato quota 24 successi consecutivi negli Slam di categoria: sono quattro titoli in successione dall’Australian Open 2022 a quello di quest anno, con la sventura del Roland Garros saltato a causa del covid contratto nei giorni precedenti.