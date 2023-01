Australian Open, qualificazioni: Stefanini entra nel tabellone principale, affronterà Maria

Buone notizie dalle qualificazioni femminili dell’Australian Open, perché Lucrezia Stefanini ha colto la prima volta in un tabellone principale dello Slam dopo aver passato il tabellone cadetto.

La toscana, che nel suo cammino ha anche colto una bella vittoria al secondo turno contro Rebeka Masarova finalista la passata settimana ad Auckland, ha superato l’ultimo scoglio grazie al ritiro di Sachia Vickery.

Il punteggio era ormai molto netto a favore dell’azzurra, 6-0 3-0, quando la statunitense ha alzato bandiera bianca, spiegando poi che probabilmente non avrebbe nemmeno dovuto mettere piede in campo dopo il brutto movimento sulla caviglia al nono (e decisivo) match point del giorno prima.

Si è voluta dare una chance, per tante ragioni tra cui i tantissimi soldi in palio in caso di vittoria (il montepremi del primo turno) che avrebbero sistemato buona parte della stagione per una giocatrice come lei, ben lontana dalla top-100, e si è resa conto che non c’era nulla da fare.

Stefanini invece, a 24 anni e mezzo, festeggia il primo approdo in un tabellone principale di uno Slam. È stata sorteggiata contro la veterana tedesca Tatjana Maria, 34 anni, semifinalista a Wimbledon nel 2022.