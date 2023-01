Australian Open: Naomi Osaka e Venus Williams danno forfait

Due brutti forfait subiti dall’Australian Open nelle ultime 24 ore tolgono di mezzo due ex numero 1 del mondo a livello WTA.

Prima Venus Williams, costretta a gettare la spugna a causa di un infortunio alla caviglia rimediato ad Auckland, poi Naomi Osaka, due volte vincitrice del torneo.

Per la giocatrice classe 1980 il rammarico è enorme. Poteva essere la sua venticinquesima partecipazione a Melbourne Park, e andando per i 43 anni c’è concretamente la possibilità fosse il suo ultimo viaggio in Australia da tennista professionista. invece pochi giorni fa ad Auckland è stata sconfitta al secondo turno contro Zhu Lin rimediando anche una brutta distorsione alla caviglia e così già con largo anticipo ha dovuto cancellarsi dal tabellone principale del primo Slam dell’anno.

Per quanto riguarda invece la giapponese, purtroppo si ritorna sempre ai problemi collegati alla sua crisi manifestata a metà 2021. Non si è mai davvero ripresa, fin qui, dalla crisi mentale che è esplosa alla vigilia di quell’Australian open e che abbia rinunciato a uno Slam senza una vera problematica fisica, dopo essersi separata da Wim Fissette e non aver annunciato rimpiazzi, rinunciando dunque a uno di quei tornei tanto cari e che ha sempre detto le dessero extra-motivazioni per far bene, è qualcosa che lascia tanti dubbi anche sull’immediato futuro della sua carriera.