Non sarà Nick Kyrgios ma Karen Khachanov ad affrontare Casper Ruud in semifinale agli US Open. Il russo, un po’ a sorpresa, ha infatti eliminato in cinque set l’australiano (che non l’ha presa bene).

Rivediamo attraverso i video di Eurosport tutto quello che è successo nel corso del match.

Speedy-Nick: 50 secondi per vincere il game al servizio

Gli highlights del match

Dopo la stretta di mano, Kyrgios se la prende con le racchette