Serena Williams annuncia il rientro in campo: wild card a Eastbourne (in doppio) e a Wimbledon

Serena Williams, un anno dopo.

L’ultima apparizione della statunitense in campo fu durante il torneo di Wimbledon del 2021 quando fu costretta al ritiro al primo turno dopo pochi game contro Aliaksandra Sasnovich a causa di un infortunio al ginocchio.

Da allora, la statunitense è sempre stata molto distaccata dal Circus WTA, sparendo progressivamente dalla classifica, dal panorama, e mostrandosi quasi solo in eventi sociali e culturali. A inizio aprile un breve video comparso su Instagram vedeva lei alludere a un possibile rientro per Wimbledon, ma da allora silenzio totale. Fin quando, oggi, una sua foto su Instagram mostrava lei su un campo in erba.

L’ex numero 1 del mondo ha ricevuto una doppia wild-card: la prima è per la prossima settimana a Eastbourne dove sarà in campo in doppio, con Ons Jabeur, per fare i primi passi verso Church Road, dove invece la wild-card le è stata assegnata per il singolare.

Oltre a lei, le prime wild-card nel tabellone femminile sono state assegnate a: Katie Boulter, Jodie Burrage, Sonay Kartal, Yuriko Miyazaki e Katie Swan.