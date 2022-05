C’era una volta il Tennis… A Velletri dal 26 al 29 maggio

Un tempo perla nel panorama dei siti ove si svolgevano memorabili partite di tennis, il circolo Lazio Junior Tennis Club di Velletri (via del Formello, 120) è divenuto, negli anni, ostaggio della natura. La fitta vegetazione ha preso il posto del battuto, e ha coperto tutto… Ma proprio tutto? No, c’è una cosa che la vegetazione non ha occultato: la memoria.

Ebbene, come nelle migliori fiabe, sono arrivati due principi, Stefano e Nicola, che, cultori del tennis e figli di campioni degli anni Sessanta, hanno prepotentemente riaffidato allo sport questo luogo, di cui ben ricordano la bellezza unica, fatta di panorami e tramonti incredibili.

Tennis Vintage non poteva sottrarsi alla bellezza e alla memoria e ha voluto sposare la richiesta dello Sporting Club. Per il weekend del 26-29 maggio allestirà un piccolo museo del tennis e un evento vintage che vedrà alternarsi diversi tornei in stile retrò: racchette di legno, abiti rigorosamente bianchi e palline di feltro bianche.

Il museo sarà allestito con la consueta e ricercata dovizia dallo storiografo e collezionista Salvatore Sodano e vedrà l’impiego di abiti dell’800 e del ‘900, libri sulla pallacorda (l’antico tennis). Saranno esposti, inoltre, rari oggetti del tennis d’altri tempi.

Questo evento sarà, altresì, l’occasione per la presentazione del libro sul primo circolo d’Italia, “Il tennis a Bordighera dal 1878 a oggi”, e sulla nascita della SIRT, prima fabbrica di racchette italiana di Gisella Merello.

L’invito è aperto a tutti coloro che amano il tennis ma anche a tutte le persone che amano il bello, consapevoli che la memoria non potrà mai essere coperta da alcuna vegetazione che non sia l’indifferenza.

Ed ecco allora che dal 26 al 29 maggio si apriranno le porte di un piccolo paradiso ad Actica – Sant’Eurasia Sporting Club, che stavolta, davvero, non potrà attendere…

Giovedì 26 maggio dalle 19:00

Cocktail d’inaugurazione “SPORTINGVINTAGE ’22”, white dress code

Check in per i tornei del weekend e sorteggi tabelloni

Inaugurazione mostra “C’era una volta il tennis” (gratuito)

Venerdì 27 maggio dalle 17:00

Torneo serale di doppio “White Stars” con buffet e presentazione libro “Il Tennis a Bordighera dal 1878 a oggi” (20€ p.p.)

Sabato 28 maggio

English breakfast (5€)

Torneo Vintage Gentlemen&Ladies (10€) con cena serale (20€)

Domenica 29 maggio

Davis Vintage Team Cup con brunch (15€ p.p.)

Durante tutta la manifestazione sarà allestita la mostra “C’era una volta il tennis” a cura dell’associazione Tennis Vintage.