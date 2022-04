Piatti e la rottura con Sinner: “Chi lavora con me deve sottostare ai miei metodi”

La separazione tra Riccardo Piatti e Jannik Sinner fa ancora discutere a distanza di mesi. Dopo le dichiarazioni dell’altoatesino sulle motivazioni che hanno portato all’addio, stavolta è stato l’allenatore comasco a parlare in un’intervista a Radio Montecarlo. “Sono contento che abbia preso questa decisione – ha detto Piatti -. Io ho la mia filosofia, i miei metodi. Se uno vuole restare qui, deve sottostare ai miei metodi. A 20 anni ci sta che si voglia andare a cercare nuove strade, fa parte della vita. Certo, faceva parte della famiglia, ma non è obbligatorio rimanere per la propria famiglia. I figli a volte decidono di andare a studiare all’estero, e quindi se ne vanno. Ma se restano, devono seguire i miei metodi”. La conferma di una differenza di vedute che ha portato alla fine del rapporto tra i due, durato per 8 anni.