Nadal torna ad allenarsi, nel mirino c’è Madrid

Dopo quattro settimane di stop, Rafael Nadal è tornato ad allenarsi. Il recupero dello spagnolo – fermo per un mese a causa della frattura da stress alle costole – , sembra procedere per il meglio e il campione spagnolo ha iniziato a lavorare sul campo. L’ultimo torneo disputato da Nadal è stato il Masters 1000 di Indian Wells, in cui ha raggiunto la finale perdendo contro Taylor Fritz e accusando l’infortunio che lo ha costretto al forfait nei tornei di Monte Carlo e Barcellona. L’obiettivo dello spagnolo è quello di essere pronto per tornare a competere nel Masters 1000 di Madrid, ma non è da escludere che Rafa possa optare per un rientro posticipato agli Internazionali d’Italia. Tutto dipenderà dalle sensazioni del maiorchino in questi primi allenamenti, oltre che dal ritmo con cui potrà prepararsi.

Hoy tras 4 semanas sin pisar una pista de tenis, primer entrenamiento suave 👌🏻

Que ilusión volver a pisar la tierra! 💪🏻 pic.twitter.com/JC9j0MPGzD — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 18, 2022