BJK Cup, playoff: Giorgi regala all’Italia il 3-0 sulla Francia, le azzurre volano alle Finals

È finito l’esilio. Dopo sei anni l’Italia torna tra le migliori nazionali della Fed Cup, ora rinominata Billie Jean King Cup, e il prossimo novembre saranno tra le 12 squadre che lotteranno per il titolo.

Il weekend di Alghero si conclude in gloria, con la seconda vittoria di Camila Giorgi e anche oggi, dopo i tre game lasciati ieri a Oceane Dodin, si è trattato di un match a senso unico. 6-2 6-0 il risultato finale contro Harmony Tan, esordiente tra le fila francesi e chiamata a sostituire Alizé Cornet che ieri era apparsa abbastanza provata soprattutto fisicamente dopo le fatiche del match contro Jasmine Paolini.

C’era la sensazione che oggi per Cornet sarebbe stato molto difficile tornare in campo, e per Giorgi invece l’inerzia e il morale erano altissimi. Se la sfida tra le due numero 1 delle rispettive squadre sembrava piuttosto sbilanciata a favore dell’azzurra, il cambio all’ultimo di Julien Benneteau ha di fatto segnato la resa. Malgrado un immediato break di vantaggio, Tan non è riuscita a costruire vantaggio e Giorgi è subito tornata in parità sul 2-2, spingendo bene e avendo la meglio mostrando grande superiorità coi suoi colpi da fondo campo.

3-0 netto per l’Italia di Tathiana Garbin, dunque, e pass qualificazione staccato con grande agio. Sarà la prima volta del nostro capitano alla guida della nazionale nella fase clou del torneo, ma è lei ad aver accettato la panchina dopo l’addio di Corrado Barazzutti ed è lei ad aver ricostruito dalle macerie di una nazionale che ha detto addio alle sue veterane ed è passata anche per la terza serie di una competizione che ci ha visto ai primissimi posti per quasi un decennio. Avevamo le potenzialità per essere tra le migliori, ma aver raggiunto questo traguardo abbastanza in fretta (purtroppo la pandemia ha rallentato la scalata) è un merito che le va giustamente riconosciuto.

Adesso guardiamo avanti. L’appuntamento è dall’8 al 13 novembre, con sede e gironi ancora da definire, ma l’Italia stavolta c’è.

