Thiem rinvia ancora il rientro, forfait a Indian Wells e Miami

Slitta ancora una volta il ritorno in campo di Dominic Thiem. L’austriaco ha comunicato che non sarà al via nei primi due Masters 1000 stagionali sul cemento di Indian Wells e Miami: “Nelle ultime settimane mi sono allenato molto bene, il polso sta perfettamente e la mano va sempre meglio. Tuttavia ho deciso di ritirarmi da Indian Wells e Miami; preferisco rientrare nella stagione sulla terra rossa, è la superficie sulla quale mi sento più a mio agio. Mi sarebbe piaciuto tanto giocare negli States, mi dispiace davvero per i miei fan. L’ultima volta che ho giocato qui a Indian Wells ho vinto il torneo, quindi adoro giocare negli Usa e sono impaziente di tornare al più presto”.

L’ennesimo rinvio per Thiem, che dopo il forfait in Australia si era detto pronto per rientrare sulla terra sudamericana, prima di rinunciare ai tornei di Cordoba e Rio de Janeiro. Il vincitore dello US Open è assente dal circuito dal giugno scorso, quando si ritirò al primo turno del torneo di Maiorca; poi l’operazione al polso e il lunghissimo stop che a questo punto dovrebbe terminare a metà aprile con il ritorno in campo nel Masters 1000 di Monte Carlo. Il forfait di Thiem a Indian Wells si aggiunge a quelli di Djokovic (impossibilitato a giocare non essendo vaccinato contro il Covid), Federer, Garin, Mager, Molcan, Nishikori, Ramos-Vinolas, Tsonga e Mikael Ymer.