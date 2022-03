Fognini da record: è l’italiano con più vittorie nell’era Open

Grazie al successo in rimonta su Pablo Andujar al primo turno del Masters 1000 di Indian Wells, Fabio Fognini è diventato il tennista italiano con il maggior numero di partite vinte nell’era Open. Il ligure ha raggiunto quota 392, staccando il mito Adriano Panatta fermo a quota 391. “Voglio ringraziare tutti voi fan – ha detto Fognini dopo la partita –, oggi è un giorno speciale, siamo entrati nella storia. Essere comparato a idoli che vedevo da piccolo in televisione fa enormemente piacere. Davvero grazie, continuate a seguirmi, io ce la metterò tutta”. “Si va avanti giorno per giorno, anno dopo anno, torneo dopo torneo – ha proseguito il ligure -. Se mi guardo alle spalle, penso che è stato fatto qualcosa di grandioso”.

“Ultimamente, dopo l’Australia, sono tornato a godermi il mio tennis, anche se è sempre difficile viaggiare senza la mia famiglia. So che questo lavoro non durerà per sempre. Sto cercando di godermi i miei ultimi anni di gare, poi vedremo cosa succederà, intanto vado avanti, non è finita qui”. Fognini, primo e fin qui unico italiano a vincere un torneo Masters 1000, ha ottenuto la sua prima vittoria ATP nel 2006, ad Amersfoort, battendo in tre set l’argentino Juan-Pablo Guzman. I suoi 392 match vinti sono così suddivisi: 221 vittorie sulla terra, 149 sul cemento e 22 sull’erba; 352 quelle nei tornei outdoor e 40 in quelli indoor. Fognini sfiderà domani Nikoloz Basilashvili, finalista in carica a Indian Wells, per cercare di ritoccare nuovamente il record appena conquistato.

La top 5 degli italiani più vincenti