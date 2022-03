Anche gli USA respingono Djokovic: il serbo si cancella da Indian Wells e Miami

Novak Djokovic non parteciperà ai tornei di Indian Wells e Miami. Il serbo si è cancellato pochi minuti fa dal tabellone del primo Masters 1000 stagionale e con un breve tweet ha confermato che non potrà essere ai nastri di partenza neanche in Florida. Nole paga ancora una volta la sua scelta di non sottoporsi al vaccino anti-Covid: con le attuali regole infatti non è possibile entrare negli Stati Uniti se non si è completato il ciclo vaccinale. Djokovic era stato inserito in tabellone poiché iscritto di diritto al torneo di Indian Wells, ha aspettato fino all’ultimo nella speranza di poter ottenere un’esenzione dal CDC ma il tentativo si è rivelato un buco nell’acqua.

While I was automatically listed in the @BNPPARIBASOPEN and @MiamiOpen draw I knew it would be unlikely I’d be able to travel. The CDC has confirmed that regulations won’t be changing so I won't be able to play in the US. Good luck to those playing in these great tournaments 👊 — Novak Djokovic (@DjokerNole) March 9, 2022

“Sapevo che sarebbe stato improbabile essere in grado di viaggiare – ha scritto il numero 2 del mondo -. Il CDC (Centers for Disease Control) ha confermato che i regolamenti non cambieranno, quindi non potrò giocare negli Stati Uniti. Buona fortuna a coloro che giocano in questi grandi tornei”. Il posto di Djokovic nel main draw sarà occupato da Grigor Dimitrov, primo giocatore a non essere compreso tra le teste di serie, mentre lo slot del bulgaro passerà a un lucky loser. Djokovic invece è costretto ad altri due dolorosi forfait dopo il caso australiano, in questo 2022 è sceso in campo solo a Dubai e dovrà aspettare Monte Carlo per tornare a competere.