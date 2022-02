WTA Doha, Swiatek e la guerra in Ucraina: “Non riesco a credere a quanto sta avvenendo”

Sul palco della premiazione del torneo WTA 1000 di Doha Iga Swiatek, reduce dal netto 6-2 6-0 ai danni di Anett Kontaveit, ha voluto dedicare la parte finale del suo discorso a quanto sta avvenendo in Ucraina.

Iga Swiatek 🇵🇱 on Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5NyDdNF8X8 — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 26, 2022

“Voglio mostrare tutto il mio supporto alle persone che stanno soffrendo in Ucraina” e continuando con voce molto pesante “è veramente dura vedere quelle immagini, è veramente devastante per me, non posso proprio credere a quanto sta avvenendo nel paese accanto al mio. Spero alla fine possa essere tutto più sicuro. Spero anche che sebbene questo sia un piccolo evento, rispetto a quanto avviene nel mondo, lo sport possa connettere (le persone, nda). Sebbene ci siano molte cose che ci dividono, lo sport ci può riunire, ci può portare gioia. Grazie a tutti per essere qui stasera, spero che il popolo ucraino possa tornare nelle loro case”.