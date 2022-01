Berrettini: “Vincere uno Slam? Mi manca l’esperienza, ma questi match mi aiuteranno”

Matteo Berrettini, intervistato in esclusiva da Eurosport, analizza la sua semifinale e il torneo.

“Ho fatto fatica ad entrare nel match, non sentivo tanto la palla e le condizioni mi sembravano più lente, ma a partire un po’ lento contro un giocatore come Nadal poi diventa difficile. Ma sono contento per come ho reagito nel terzo e nel quarto set, il livello di gioco c’è”.

Cosa manca allora per fare quel passo in più e vincere uno Slam? “Sicuramente l’esperienza, ma questo match mi insegnerà tanto: più gioco queste partite più saranno facili da gestire in futuro”.