Non trattiene le lacrime Benoit Paire dopo la vittoria su Grigor Dimitrov, che lo proietta al terzo turno degli Australian Open. Il francese arriva da un anno e mezzo complicato: sempre in polemica per i protocolli anti Covid durante i tornei, e per questo duramente criticato, e per due volte costretto a fermarsi (e alla quarantena) a causa della positività.

“Sono molto contento, so che i miei genitori mi stanno guardando” ha detto visibilmente commosso ai microfoni di Eurosport.