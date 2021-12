Nadal positivo al Covid al rientro in Spagna

Rafael Nadal è risultato positivo al Covid-19 al suo rientro in Spagna dopo aver preso parte al torneo esibizione di Abu Dhabi della settimana scorsa. È lo stesso giocatore spagnolo ad annunciarlo tramite i suoi canali social.

Hola a todos. Quería anunciaros que en mi regreso a casa tras disputar el torneo de Abu Dhabi, he dado positivo por COVID en la prueba PCR que se me ha realizado al llegar a España. — Rafa Nadal (@RafaelNadal) December 20, 2021

“Salve a tutti. Volevo annunciarvi che al mio ritorno a casa dopo aver disputato il torneo di Abu Dhabi, sono risultato positivo al Covid dopo il PCR test che mi è stato effettuato al mio arrivo in Spagna” ha scritto Rafa.

“Sia in Kuwait sia ad Abu Dhabi abbiamo superato controlli ogni due giorni e sono risultati tutti negativi. Per l’ultimo, essendo stato effettuato venerdì, abbiamo ricevuto i risultati di sabato”.

“Sto passando dei momenti difficili, ma confido di migliorare un po’ alla volta. Ora sono in casa in isolamento e ho informato i soggetti che sono stati in contatto con me” ha precisato.

Tra pochi giorni inizierà la nuova stagione con i tornei in Australia, ma il calendario di Nadal deve subire per forza di cose una modifica, difficile insomma vederlo al via degli Australian Open. “A causa della situazione devo avere piena flessibilità con il mio calendario e analizzerò le mie opzioni in base alla mia evoluzione. Vi terrò informati su qualsiasi decisione sui miei futuri tornei. Grazie a tutti in anticipo per il sostegno e la comprensione”.