Atp Finals, saranno rimborsati i biglietti cancellati dalle restrizioni

Saranno rimborsati i biglietti che non sono stati utilizzati per le Finals di Torino a causa delle restrizioni per la pandemia Covid. Lo informa uno dei gestori, Ticketone, che ha mandato una mail a tutti i diretti interessati.

“La presente per informarla che d’accordo con la Federazione Italiana Tennis sono state definite le procedure per rimborsare coloro che, pur avendo regolarmente acquistato il biglietto, non hanno potuto assistere alle Nitto ATP Finals di Torino a causa delle restrizioni alla capienza del Pala Alpitour comunicate dal CTS due giorni prima dell’inizio del torneo. Gli utenti interessati non dovranno fare niente, il rimborso avverrà con procedura automatica.

I biglietti acquistati on line sul sito TicketOne o telefonicamente tramite i nostri Call Center verranno rimborsati totalmente (compresi i diritti di prevendita e le commissioni di servizio), escludendo unicamente gli eventuali servizi di spedizione già effettuati e fatturati, ed eventuali altri servizi acquistati, come da modalità regolamentata nei termini e condizioni di acquisto del nostro sito.

Il rimborso verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta utilizzata per l’acquisto o altro metodo di pagamento utilizzato in fase di acquisto. Le operazioni di rimborso e riaccredito verranno effettuate a partire dai prossimi giorni e la visibilità del riaccredito sarà possibile dal mese successivo.