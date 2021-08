WTA Cincinnati: Halep costretta al ritiro, US Open a rischio?

Nuovo guaio fisico per Simona Halep.

La rumena, sfortunatissima fin qui nel 2021, dopo lo strappo al polpaccio maturato a Roma a metà maggio e i tre mesi di stop si è fatta nuovamente male a causa di quello che si è rivelato essere un piccolo strappo al muscolo dell’adduttore destro.

Il tutto è capitato nel secondo set del match contro Magda Linette, valevole per il primo turno del WTA 1000 di Cincinnati. Halep ha chiesto il fisioterapista, ha ricevuto un medical time out e dopo essere tornata in campo è sembrata già lì abbastanza sofferente poi però la pioggia copiosa aveva in qualche modo concesso una tregua al dolore, tanto che l’ex numero 1 del mondo tornava in campo e chiudeva in proprio favore il terzo set, ma quella che sembrava una contrattura poi si è rivelato dalle lastre essere qualcosa di un po’ più grave.

Lo US Open dista appena una decina di giorni. Adesso il suo pensiero sarà tutto per lo Slam newyorchese nel tentativo di non saltare anche il terzo Major consecutivo di una stagione con enormi tormenti.