Su Eurosport tutto in diretta il lunedì storico del tennis italiano

Lunedì 7 giugno 2021 sarà una giornata indimenticabile per il tennis italiano. Al suo debutto assoluto negli Slam, il diciannovenne Lorenzo Musetti affronterà Novak Djokovic numero 1 al mondo. Primo tennista nostrano di sempre a centrare gli ottavi di finale di tutti gli Slam, Matteo Berrettini sfiderà Roger Federer, mentre Jannik Sinner avrà il 13 volte campione del Roland Garros Rafael Nadal. Un lunedì da vivere in diretta esclusiva e integrale, a partire dalle 11:00, su Eurosport (canali 210 e 211 di Sky, disponibili anche su DAZN) e LIVE streaming su Eurosport Player e discovery+.

Non ci perderemo nemmeno uno scambio da Parigi, con Roberta Vinci volto italiano di Eurosport e la storica squadra di commentatori, fra cui Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero. Inoltre, il Cube italiano ospiterà in realtà aumentata i nostri protagonisti, intervistati a fine partita per il racconto e l’analisi dei loro match sui campi in terra rossa più famosi del mondo.

Con oltre 350 ore di tennis LIVE a partire dalle Qualificazioni, Roland-Garros Shines Longer è la nuova campagna promozionale di Eurosport in occasione della prima volta di Parigi in sessione serale, introdotta sul campo centrale del Bois de Boulogne dalla Fédération Française de Tennis (FFT).