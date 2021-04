Medvedev positivo al Coronavirus, forfait a Monte Carlo

Daniil Medvedev positivo al Covid-19.

Lo annuncia l’ATP sul proprio sito internet, ovviamente aggiungendo che il russo, numero 2 del mondo, non giocherà il torneo di Monte Carlo. “E’ una grande delusione non giocare a Monte Carlo. Il mio obiettivo ora è recuperare, non vedo l’ora di tornare in Tour il prima e possibile e nel modo più sicuro”, le parole di Medvedev che, informa l’ATP, è “in isolamento e continua a essere monitorato dal medico del torneo e dal team sanitario dell’ATP”.

Un’edizione 2021 che non inizia sotto i migliori auspici, quella del Masters 1000 monegasco. Ieri una giornata quasi del tutto cancellata a causa della pioggia incessante (che rischia di accompagnare il torneo per tutta la settimana) e adesso la notizia della positività del numero 2 del mondo, uno dei protagonisti più attesi nel Principato. Medvedev, in quanto testa di serie numero 2, avrebbe esordito al secondo turno contro il vincente di Basilashvili-Krajinovic, al suo posto verrà ripescato come lucky loser uno degli eliminati all’ultimo turno delle qualificazioni.