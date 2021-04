Federer giocherà un altro torneo sulla terra dopo Madrid, ecco dove

Roger Federer giocherà il torneo nella “sua” Ginevra, un luogo che per lo svizzero significa casa. L’ex numero 1 del mondo è presente infatti nell’entry list, che prenderà il via il 17 maggio e che si giocherà sulla terra.

Lo slittamento del Roland Garros rende l’appuntamento di Ginevra un’occasione perfetta per lo svizzero, che così potrà prepararsi nel migliore dei modi, e a casa, allo slam parigino.

Adesso la scelta di Federer dopo Madrid è diventata ufficiale con un tweet, dove ha annunciato che giocherà anche lo slam terraiolo, il che allontana ancora di più la possibilità di vedere l’elvetico a Roma.

Hi everyone!

Happy to let you know that I will play Geneva🇨🇭 and Paris 🇫🇷. Until then I will use the time to train. Can’t wait to play in Switzerland again. ❤️🚀