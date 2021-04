Eurosport, il Roland Garros in streaming integrale su Discovery+

Il Roland Garros sarà in diretta su Discovery+, che finoa domenica 2 maggio proponel’offerta del pacchetto discovery+ Eurosport al prezzo di 3,99 euro/mese per 3 mesi, con uno sconto del 50% sul costo dell’abbonamento.

Un trimestre di autentica passione sportiva che, oltre al Roland Garros, conterrà tutti gli eventi sportivi trasmessi da Eurosport come il Giro d’Italia, il Tour de France, i playoff di Eurolega e del campionato italiano di basket. Ma non finisce qui: su Discovery+ sarà possibile vedere on demand gli imperdibili appuntamenti firmati Discovery+ Originals come Liverpool FC: la fine della tempesta e Maradona – Morte di un campione, oltre alla straordinaria offerta d’intrattenimento dei canali Discovery.

Eurosport trasmette in esclusiva l’Australian Open, il Roland Garros e lo US Open con due canali al servizio del Grand Slam: su Eurosport 1 i match di cartello, su Eurosport 2 una regia dedicata alle partite degli italiani e su Discovery+ ed Eurosport Player tutti i match in diretta integrale dei nostri tennisti per non perdersi nemmeno uno scambio dai campi più famosi del mondo. Roberta Vinci è il grande volto italiano di Eurosport al commento dei match Parigi con la storica squadra di telecronisti – fra cui Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero – e di opinionisti internazionali quali Barbara Schett, Mats Wilander, Justine Henin, John McEnroe e Boris Becker.