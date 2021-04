BJK Cup, Romania-Italia: apre Cocciaretto-Bara, poi Trevisan-Buzarnescu. Forfait Tig. I sorteggi degli spareggi

ROMANIA – ITALIA, Cluj, Sala Polivalenta (cemento indoor)

16 aprile, dalle 14:30 ora italiana

[ROU] I. Bara vs [ITA] E. Cocciaretto

[ROU] M. Buzarnescu vs [ITA] M. Trevisan

17 aprile, dalle 12:00 ora italiana

[ROU] I. Bara vs [ITA] M. Trevisan

[ROU] M. Buzarnescu vs [ITA] E. Cocciaretto

[ROU] M. Niculescu/E. G. Ruse vs [ITA] G. Gatto Monticone /J. Paolini

UCRAINA – GIAPPONE, Chornomorosk, Elite Tennis Club (terra rossa Outdoor)

16 aprile, dalle 10:00 ora italiana

[UKR] E. Svitolina vs [JAP] C. Muramatsu

[UKR] M. Kostyuk vs [JAP] Y. Naito

17 aprile, dalle 10:00 ora italiana

[UKR] E. Svitolina vs [JAP] Y. Naito

[UKR] M. Kostyuk vs [JAP] C. Muramatsu

[UKR] L. Kichenok/N. Kichenok vs [JAP] S. Akita/H. Sato

OLANDA – CINA, ‘s-Hertogenbosch, Maasport (terra indoor)

16 aprile, dalle 13:00

[NED] K. Bertens vs [CHN] Xin. Wang

[NED] A. Rus vs [CHN] Xi. Wang

17 aprile, dalle 13:00

[NED] K. Bertens vs [CHN] Xi. Wang

[NED] A. Rus vs [CHN] Xin. Wang

[NED] L. Pattinama Kerkhove/D. Schuurs vs [CHN] S. Zhang/S. Zheng

POLONIA – BRASILE, Bytom, Hala Na Skarpie (cemento indoor)

16 aprile, dalle 14:00

[POL] M. Frech vs [BRA] C. Alves

[POL] U. Radwanska vs [BRA] L. Pigossi

17 aprile, dalle 12:00

[POL] M. Frech vs [BRA] L. Pigossi

[POL] U. Radwanska vs [BRA] C. Alves

[POL] W. Falkowska/P. Kania vs [BRA] G. Ce/L. Stefani

LETTONIA – INDIA, Jurmala, National Tennis Centre Lielupe (cemento indoor)

16 aprile, dalle 17:00

[LAT] A. Ostapenko vs [IND] A. Raina

[LAT] A. Sevastova vs [IND] K. Thandi

17 aprile, dalle 13:00

[LAT] A. Sevastova vs [IND] A. Raina

[LAT] A. Ostapenko vs [IND] K. Thandi

[LAT] D. Marcinkevica/D. Vismane vs [IND] S. Mirza/A. Raina

SERBIA – CANADA, Kraljevo, Hall Ibar (cemento indoor)

16 aprile, dalle 14:00

[SRB] O. Danilovic vs [CAN] L. Fernandez

[SRB] N. Stojanovic vs [CAN] R. Marino

17 aprile, dalle 11:00

[SRB] N. Stojanovic vs [CAN] L. Fernandez

[SRB] O. Danilovic vs [CAN] R. Marino

[SRB] O. Danilovic/A. Krunic vs [CAN] S. Fichman/C. Zhao

GRAN BRETAGNA – MESSICO, Londra, National Tennis Centre (cemento indoor)

16 aprile, dalle 15:00

[GBR] K. Boulter vs [MEX] M. Zacarias

[GBR] H. Watson vs [MEX] G. Olmos

17 aprile. dalle 12:30

[GBR] H. Watson vs [MEX] M. Zacarias

[GBR] K. Boulter vs [MEX] G. Olmos

[GBR] H. Dart/H. Watson vs [MEX] F. Contreras Gomes/G. Olmos

ARGENTINA – KAZAKISTAN, Córdoba, Córdoba Lawn Tennis Club (terra outodoor)

16 aprile, dalle 16:00

[ARG] N. Podoroska vs [KAZ] Y. Putintseva

[ARG] M. L. Carle vs [KAZ] E. Rybakina

17 aprile, dalle 15:30

[ARG] N. Podoroska vs [KAZ] E. Rybakina

[ARG] M. L. Carle vs [KAZ] Y. Putintseva

[ARG] M. L. Carle/N. Podoroska vs [KAZ] A. Danilina/Y. Shvedova