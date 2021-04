ATP Montecarlo, il tabellone: Djokovic aspetta Sinner, Musetti ha Tsitsipas nel mirino

Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Monte Carlo, al via a partire da domenica 11 aprile.

Il torneo, che si disputerà a porte chiuse a causa della difficile situazione pandemica in Francia, segna il ritorno in campo di Novak Djokovic e Rafael Nadal, assenti dall’Australian Open. Cinque gli italiani nel main draw e ad alcuni di loro il sorteggio ha riservato incroci potenziali davvero interessanti. Si comincia da Jannik Sinner, finalista a Miami, che al primo turno affronterà lo spagnolo Albert Ramos Vinolas e in caso di vittoria si troverà di fronte proprio il numero 1 del mondo Djokovic.

Nello stesso quarto c’è anche Lorenzo Sonego, opposto all’ungherese Martin Fucsovics. Partita dal pronostico incerto da cui uscirà il primo avversario di Sascha Zverev, numero 5 del seeding. Passiamo al secondo quarto, in cui è presente Lorenzo Musetti. Il carrarino, a cui è stata assegnata una wild card, esordirà contro la rivelazione di questo inizio 2021, il russo Aslan Karatsev. Chi vince sfida la testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas. Nella stessa porzione di tabellone c’è Matteo Berrettini, al rientro in singolare dopo il doppio di rodaggio giocato a Cagliari con il fratello Jacopo.

Il numero 1 azzurro ha un bye in quanto testa di serie numero 8 e affronterà il vincente della sfida Davidovich Fokina-de Minaur al secondo turno. Nella parte bassa invece Rafa Nadal è il favorito d’obbligo, per lui nessun ostacolo di particolare rilievo fino ai quarti, in cui potrebbe incrociare la racchetta con Andrey Rublev. Infine l’ultimo spicchiò di tabellone con Daniil Medvedev, fino ad ora mai brillante sulla terra battuta, e Fabio Fognini, che da campione in carica e testa di serie numero 15 inizierà la difesa del titolo contro il serbo Kecmanovic.

IL TABELLONE COMPLETO