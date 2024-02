Barbiani WTA files (video)/ il trionfo di Paolini e gli inciampi delle big

Il secondo WTA 1000 della stagione è andato in archivio, e noi italiani abbiamo avuto l’enorme sorpresa di ritrovarci con una nuova campionessa azzurra. Jasmine Paolini ha ribaltato ogni pronostico, vinto partite con grinta, qualità e testa, e si è imposta in una finale tra vere outsiders contro Anna Kalinskaya, anche lei tra le protagoniste di questo inizio di stagione.

Salita al numero 14 del ranking, la toscana è ora attesa da mesi con poco da difendere e la possibilità di scalare ancora qualche posizione, sapendo che al numero 13 ci sarebbe l’aggancio al best ranking di Raffaella Reggi, sesta tennista all time tra il gruppo di azzurre.

Oltre a Jasmine (grandissima, lo ripetiamo) c’è da parlare però anche di come sia capitato questo andamento anomalo, con le campionesse più attese incapaci di far valere il loro status: vuoi per un po’ troppa fatica accumulata, per un sorteggio non favorevole, per un momento di grande appannamento o altro.

Dalla stessa categoria