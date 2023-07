Sinner fa il suo dovere, ma fa anche la storia: è semifinale a Wimbledon

Tanto tuonò che piovve. Mai come questa volta la frase è azzeccata. E’ appena finito il match di Sinner con Safiullin, fatto di tuoni e lampi e di botte tremende alla fine del quale il nostro “Sinnerino” l’ha spuntata guadagnandosi cosi la prima semi in carriera di uno slam, e che slam.

Si, perchè una semi qui a Wimbledon fa parte di quelle cose che per un tennista sono uniche, irripetibili (speriamo di no nel caso di Jannik…).

E’ finita con il punteggio di 6-4 3-6 6-2 6-2 ed ha vinto chi ha tirato piu forte; in questa constatazione ci sta tutta la partita. Si è iniziato con tirarsi cazzotti e si è finito nello stesso modo e sarebbe finita anche prima se sul 3 1 nel secondo parziale per Sinner il russo non avesse infilato 5 game di fila vincendo il set.

Nel terzo e quarto Jannick ha ripreso il comando e ha brekkato Roman sul 2 pari vincendo il set e d il match sul 6 2.

E adesso? Adesso siamo in semi e dobbiamo giocarcela e sicuramente ci toccherà farlo contro il Djoker che a meno di sorprese dovrebbe approdare in semi. Cosa e cambiato dall’anno scorso? Beh tante cose, più esperienza, più solidità, insomma un altro Sinner.

Basterà ? Questo non può dirlo nessuno ma sicuramente l’altoatesino se le giocherà tutte le sue chances e vedremo come andrà a finire.

