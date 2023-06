Berrettini ci prova ma il forfait a Wimbledon è vicinissimo (e quel video…) L’ex numero 1 italiano è a Londra, si sta allenando e non vorrebbe perdersi il torneo che due anni fa ha cambiato la sua storia agonistica, ma la realtà...

Matteo Berrettini ci sta provando, come scrive Federica Cocchi sulla Gazzetta dello Sport non tutto è perduto. L’ex numero 1 italiano è a Londra, si sta allenando e non vorrebbe perdersi il torneo che due anni fa ha cambiato la sua storia agonistica, protagonista di una finale contro Djokovic che aveva fatto re-innamorare del tennis milioni d’italiani. Una finale che ha stravolto tutto, e non per forza in meglio. Wimbledon gli ha dato fama, gloria, contratti, ma lo ha scaraventato al centro dell’attenzione più di qualsiasi altro successo ottenuto in passato. Da allora, Berretto è stato perseguitato da guai e infortuni come se ci fosse stato un pegno da pagare a tanta gioia.

Le intenzioni e la volontà ci sono ma la verità sembra un’altra, quella di un giocatore che, appunto, ci prova, ma il forfait sembra molto, molto vicino. Le immagini che arrivano dai campi di Wimbledon mostrano un Berrettini molto contratto, anche se si tratta di un allenamento, e non lasciano ben sperare.

Video e immagini a parte, le voci che si rincorrono sono comunque di un Matteo che sta veramente tentando il tutto per tutto per partecipare allo slam sull’erba, ma la sua forma, dopo la brutta eliminazione di Stoccarda e il forfait del Queen’s, è davvero lontana dall’essere ideale.

