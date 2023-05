Fognini, testa libera e tanta grinta: con Rune sarà battaglia

Ho dovuto aspettare quasi la fine della sua carriera per veder finalmente una partita di Fognini con la P maiuscola. Non per la qualità del gioco, quella c’è sempre stata, ma oggi Fabio è stato diverso. Concentratissimo, composto, vincente.

E dire che l’avversario era di tutto rispetto: Kecmanovic è un giocatore non facile da affrontare, sempre sul pezzo, preciso, senza sbavature ma oggi ad iniziare dal primo set Fogna non l’ha fatto giocare, anticipando come solo lui sa fare ogni mossa del serbo.

Primo set finito 6-3 con due break e schiacciante superiorità del nostro Fabio nazionale.

Il secondo invece è stat molto più lottato ma alla fine dopo un tie break direi quasi perfetto, Fognini ha chiuso 8-6 dopo essersi fatto annullare tre match point sul 6 3 a suo favore.

Dove ora andrà Fogna questo nessuno lo può sapere ma un fatto è certo: questo torneo Fabio lo ha giocato libero come si può giocare (forse) l’ultimo torneo qui al Foro, nella sua carriera. Se questa libertà continuerà forse ne potremo vedere ancora delle belle, a cominciare dal prossimo avversario, Rune. E che il ring cominci.

