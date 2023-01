A 2 punti dal match, puntata 7: Djokovic e il nemico invisibile

Su Spotify: https://open.spotify.com/episode/4BhSFyb5wYmAr2J614mpz2?si=Ry6FENPGTcCWchDcdJdtAQ

Su Spreaker: https://www.spreaker.com/episode/52519125

Ci sono davvero avversari rimasti che possano mettere in difficoltà Novak Djokovic in questo torneo? E l’infortunio è davvero limitante? Per Holger Rune ci vuole ancora esperienza negli Slam. JessicaPegula rimane la favorita per vincere il suo primo Slam. Questo e molto altro con Rossana Capobianco, Diego Barbiani e Luigi Ansaloni.

Scriveteci a: podcast@aduepuntidalmatch.it