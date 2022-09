L’ultimo match di Roger Federer doveva essere una festa, con amici, famiglia e i rivali di sempre tutti riuniti per celebrare la sua straordinaria carriera, ma non poteva che finire in lacrime, travolti dalle inevitabili emozioni emerse come un fiume in piena dopo l’ultimo punto.

Riviviamo la magica notte di Londra con foto e video della serata.

L’ingresso in campo del Fedal

Palla fra paletto e rete, l’ultima invenzione di Roger



Tutti per Roger

L’intervista post match





Le foto della serata