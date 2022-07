Rafa Nadal non ce la fa e rinuncia a lottare per Wimbledon e per il Grande Slam, Nick Kyrgios è così già in finale: affronta Novak Djokovic o Cameron Norrie. Elena Rybakina batte Simona Halep e affronterà Ons Jabeur. Questo e molto altro con Rossana Capobianco, Luigi Ansaloni, Diego Barbiani ed Elisa Piva.

