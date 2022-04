Sara Errani si opera al gomito

Brutte notizie per Sara Errani, che dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al gomito proprio nel bel mezzo della stagione sulla terra battuta. L’ex top 10 verrà operata domani a Madrid e per lei si tratta della prima volta sotto i ferri. “Dopo due settimane con molto dolore, domani a Madrid mi sottoporrò a un intervento chirurgico al gomito – ha scritto Errani su Instagram -. Tramite artroscopia dovrò rimuovere alcuni frammenti ossei dall’articolazione che impedivano la normale mobilità del braccio. Vi terrò aggiornati e spero di tornare presto in campo”. Se tutto andrà secondo i piani, l’italiana potrebbe tornare ad allenarsi entro 2-3 settimane. Possibile dunque la sua presenza agli Internazionali d’Italia, non dovrebbe essere a rischio la partecipazione alle qualificazioni del Roland Garros.